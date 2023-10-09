Во время атаки «Хамаса» на Израиль погиб россиян

Один россиянин числится погибшим в результате боевых действий между палестинским движением «Хамасом» и Израилем. Об этом со ссылкой на посольство РФ сообщает ТАСС.

Также четверо россиян числятся пропавшими без вести. В посольстве РФ отметили, что получило девять обращений от родственников россиян, проживающих в Израиле.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что родственники не могут связаться с уроженцем Сестрорецка Андреем Козловым. 27-летний мужчина работал охранником на фестивале электронной музыке недалеко от города Окафим, когда на участников фестиваля напали боевики. По информации общественной организации Zaka, в результате этой атаки погибли 260 человек. Господин Козлов перестал выходить на связь утром 8 октября.