В Израиле перестал выходить на связь уроженец Петербурга

В Израиле перестал выходить на связь 27-летний Андрей Козлов, уроженец Сестрорецка, сообщает телеканал «78».

Он работал на фестивале электронной музыки Nature Party около города Офаким, который находится в 30 км от границы с сектором Газа. Последний раз сестроречанин выходил на связь 8 октября утром. Он сообщил друзьям, что слышит выстрелы.

Общественная негосударственная организация Zaka заявила, что обнаружила более 260 тел погибших на месте фестиваля, который проходил, когда «Хамас» проводил атаку на израильскую территорию. По словам представителя организации Элиав Клейн, на фестиваль приехали вооруженные боевики и начали расстреливать его участников. Некоторых из участников фестиваля взяли в заложники.

7 октября палестинское движение «Хамас» обстреляло Израиль сотнями ракет. В секторе Газа погибли больше 490 человек. Боевики также вошли в населенные пункты и стали брать заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее полноценной войной и поручил провести широкую мобилизацию резервов

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