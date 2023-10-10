В еврейском общинном центре «Синагога» в Екатеринбурге появился стихийный мемориал в память о погибших в Израиле. В холл здания по адресу Куйбышева, 38а горожане приносят цветы.

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Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась в субботу, 7 октября, с обстрела израильской территории сотнями ракет. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов. Весь день обновлялось число погибших. Счет к вечеру воскресенья достиг 750.

Напомним, в дом в Тель-Авиве (Израиль), где живет уральский политик Антон Баков, попал снаряд. «Ничего себе прилетело в наш дом в Тель-Авиве! К счастью, мы на другом этаже, стекла отличные, а ракеты у "Хамаса" — говно»,— отметил господин Баков в соцсетях.

Полина Хабарова

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