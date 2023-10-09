В дом уральского политика Антона Бакова в Тель-Авиве попал снаряд

В дом в Тель-Авиве (Израиль), где живет уральский политик Антон Баков, попал снаряд. Об этом он сообщил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Ничего себе прилетело в наш дом в Тель-Авиве! К счастью, мы на другом этаже, стекла отличные, а ракеты у "Хамаса" говно»,— отметил господин Баков.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов.

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