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В «Яндексе» назвали причины увеличения цен на поездки в такси на Кубани

«Яндекс» объяснил повышение тарифа на поездки в такси уходом некоторых производителей автозапчастей с рынка. Об этом сообщают «Юга.ру».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«С помощью повышающего коэффициента мы балансируем спрос и предложение в существующих реалиях, чтобы обеспечивать выгодную экономику поездок для партнеров»,— цитирует издание сообщение компании.

Согласно данным «Чек Индекс», за прошедшие шесть месяцев 2023 года он вырос на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По информации Краснодарстата, самая высокая стоимость поездок на такси была зафиксирована в Туапсе (72,2 руб. за 1 км пути).

Анастасия Донскова

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