Туапсе стал лидером по стоимости поездок на такси среди городов Кубани

Лидером по стоимости поездок на такси в Краснодарском крае стал Туапсе. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на исследование Краснодарстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За 1 км пути в городе с пассажира возьмут оплату в размере 72,2 руб. Далее следует Сочи (68,95 руб.). На третьем месте — Ейск (45,62 руб. за 1 км). Новороссийск расположился на четвертой позиции списка (41,65 руб.). Краснодар по стоимости услуги занимает пятое место (36,49 руб.) в крае.

Средняя стоимость поездок на такси в регионе установилась на отметке 42,7 руб. за 1 км по итогам июля. Как отметили представители ресурса «Яндекс Такси», стоимость поездки складывается из нескольких факторов, таких как расстояние, объем спроса, время в пути, сезонность, количество свободных машин и другие критерии.

Анастасия Донскова

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