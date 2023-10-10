Городскую больницу №2 в Белгороде возглавила Ольга Мевша

Ольга Мевша назначена на должность главного врача городской больницы №2 в Белгороде. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников в своем Telegram-канале. До этого назначения она год возглавляла Томаровскую районную больницу (РБ).

Госпожа Мевша в 2005 году окончила Белгородский государственный университет (сегодня — Белгородский государственный национально исследовательский университет, БелГУ) по специальности «Лечебное дело». С 2006 года работает по специальности, является функциональным диагностом. До перехода в Томаровскую РБ «долгое время» работала заместителем главврача в городской больнице №2. Также Ольга Мевша является кандидатом медицинских наук, доцентом, сотрудником кафедры пропедевтики внутренних болезней и клинических информационных технологий на специальности «Лечебное дело» в БелГУ.

С 2020 года городскую больницу №2 возглавлял уроженец Грозного Роман Проценко. Он перешел на пост главврача Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, который оставила Жанна Чефранова. Она в свою очередь стала сенатором от региона.

Алина Морозова

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