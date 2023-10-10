Bloomberg: глава китайского сырьевого трейдера Maike, вероятно, задержан

Представители руководства одного из крупнейших в Китае сырьевых трейдеров Maike Metals International не могут выйти на связь с основателем этой компании Хэ Цзиньби и полагают, что он был задержан полицией. Связи с ним нет уже более суток. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Bloomberg.

Maike Metals International была основана Хэ Цзиньби в 1993 году и к началу пандемии стала одним из крупнейших трейдеров медью в Китае: на нее приходилось 25% всей меди, ввозимой в страну. В условиях пандемии и вызванных ею трудностей с логистикой и продажей сырья у Maike Metals возникли проблемы с ликвидностью, которые к лету 2022 года вылились в серьезный кризис. Компания перестала платить по счетам, и на нее начали подавать в суд кредиторы и деловые партнеры. В феврале 2023 года Maike обратилась в суд с заявлением о «предварительной реструктуризации». Однако проблем компании это не решило.

По данным источников Bloomberg, очевидцы сообщили им о том, что видели, как Хэ Цзиньби уводила полиция из его дома в провинции Шаньси якобы для допроса. Причины задержания неизвестны. На звонки и текстовые запросы ни он, ни члены его семьи не отвечают.

Между тем, как отмечает Bloomberg, в последние годы случаи преследования крупных бизнесменов в Китае стали довольно обычным явлением. Так, в прошлом месяце был задержан полицией и отправлен под домашний арест глава проблемного застройщика China Evergrande Group Сюй Цзяинь. В 2021 году были задержаны руководители некогда мощного конгломерата, а потом обанкротившегося HNA Group Чэнь Фэн и Тань Сяндун. В 2015 году аналогичным образом на некоторое время пропадал глава обремененного долгами конгломерата Fosun Го Гуанчан. Он вернулся к работе после того, как «оказал содействие правоохранительным органам» в расследовании ситуации.

Алена Миклашевская