Силуанов: экономия на военных расходах невозможна
Расходы бюджета на следующий год достигли исторического максимума. Однако финансирование спецоперации и социальные гарантии в следующем году обеспечены в полном объеме, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Антон Силуанов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Военные расходы возрастут, они составят более 10 трлн рублей, если в целом по номинальному объему. Это требование, которое необходимо нам для достижения целей СВО. И здесь какая-то, знаете, экономия просто невозможна, поэтому военные задачи обеспечены ресурсами»,— сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
Господин Силуанов подчеркнул, что бюджет на следующий год предполагает выполнение всех социальных гарантий перед гражданами. Предусмотрены индексации пенсий, маткапиталов и другие соцвыплат. Министр финансов отметил, что в 2024 году запланированы максимальные бюджетные траты — более 36,5 трлн руб.
Сейчас проект бюджета проходит второе чтение. Господин Силуанов отметил, что изменения в бюджет возможны, однако «вектор политики бюджета поменяться не должен».
Покрыть дефицит бюджета Минфин планирует с помощью внутреннего заимствования. Также было предложено рассмотреть приватизацию отдельных активов без потери контроля со стороны государства.
29 сентября проект проект закона о федеральном бюджете на 2024–2026 годы был направлен в Госдуму.
Подробнее — в материале «Бюджет призван в Госдуму».