Силуанов: экономия на военных расходах невозможна

Расходы бюджета на следующий год достигли исторического максимума. Однако финансирование спецоперации и социальные гарантии в следующем году обеспечены в полном объеме, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Военные расходы возрастут, они составят более 10 трлн рублей, если в целом по номинальному объему. Это требование, которое необходимо нам для достижения целей СВО. И здесь какая-то, знаете, экономия просто невозможна, поэтому военные задачи обеспечены ресурсами»,— сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Господин Силуанов подчеркнул, что бюджет на следующий год предполагает выполнение всех социальных гарантий перед гражданами. Предусмотрены индексации пенсий, маткапиталов и другие соцвыплат. Министр финансов отметил, что в 2024 году запланированы максимальные бюджетные траты — более 36,5 трлн руб.

Сейчас проект бюджета проходит второе чтение. Господин Силуанов отметил, что изменения в бюджет возможны, однако «вектор политики бюджета поменяться не должен».

Покрыть дефицит бюджета Минфин планирует с помощью внутреннего заимствования. Также было предложено рассмотреть приватизацию отдельных активов без потери контроля со стороны государства.

29 сентября проект проект закона о федеральном бюджете на 2024–2026 годы был направлен в Госдуму.

Подробнее — в материале «Бюджет призван в Госдуму».

Александра Горошилова