Персонал шахты в Кузбассе эвакуировали из-за возгорания на поверхности

Из-за возгорания резервного дегазационного короба кузбасской шахты «Ерунаковская-VIII» (предприятие ПАО «Распадская») пришлось выводить подземный персонал. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Кемеровской области, короб расположен на поверхности. На место возгорания выдвинулись подразделения пожарной охраны и горноспасателей, всего 32 человека.

Как пояснили в пресс-службе ООО «Распадская угольная компания» (управляет активами ПАО «Распадская»), пожар произошел на поверхности, всех сотрудников вывели из шахты, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Спустя час после извещения о происшествии о его ликвидации «не докладывали», уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

Аналогичный случай вызвала эвакуация горняков другой шахты компании — «Есаульской» — на прошлой неделе. Тогда загорелась трава над уже давно закрытым и забетонированным старым стволом шахты.

Игорь Лавренков, Кемерово