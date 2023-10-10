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Коммерсантъ FM
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обновлено 10:53

Персонал шахты в Кузбассе эвакуировали из-за возгорания на поверхности

Из-за возгорания резервного дегазационного короба кузбасской шахты «Ерунаковская-VIII» (предприятие ПАО «Распадская») пришлось выводить подземный персонал. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Кемеровской области, короб расположен на поверхности. На место возгорания выдвинулись подразделения пожарной охраны и горноспасателей, всего 32 человека.

Как пояснили в пресс-службе ООО «Распадская угольная компания» (управляет активами ПАО «Распадская»), пожар произошел на поверхности, всех сотрудников вывели из шахты, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Спустя час после извещения о происшествии о его ликвидации «не докладывали», уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

Аналогичный случай вызвала эвакуация горняков другой шахты компании — «Есаульской» — на прошлой неделе. Тогда загорелась трава над уже давно закрытым и забетонированным старым стволом шахты.

Игорь Лавренков, Кемерово

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