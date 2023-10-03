Горняков эвакуировали из-за возгорания травы над старым стволом шахты

Пожар над старым стволом шахты «Есаульская» в Кузбассе вызвал эвакуацию горняков предприятия. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области, возгорание травы площадью 10 кв м оперативно потушила выехавшая на место происшествия пожарно-спасательная команда новокузнецкого отряда ГУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Персонал шахты самостоятельно поднялся на поверхность.Трава загорелась на кургане, который устроен на месте забетонированного старого ствола. Согласно требованиям безопасности, подземный персонал был выведен на поверхность, пояснили в пресс-службе ООО «Распадская угольная компания» (управляет активами ПАО «Распадская», включая шахту «Есаульская»).

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Игорь Лавренков, Кемерово