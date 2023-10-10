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Сергей Филиппов покинет должность замгендиректора самарского театра оперы и балета

Сергей Филиппов покинет должность заместителя гендиректора самарского академического театра оперы и балета и сосредоточится на работе руководителя областного театра драмы. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правительстве региона.

Генеральным директором Самарского академического театра оперы и балета стала Наталия Макарова, которая является креатурой бывшего министра культуры региона Ольги Рыбаковой.

Ранее появилась информация о том, что он ушел с этого поста. По данным «Ъ-Волга», Сергею Филиппову могли не простить увольнение экс-министра культуры региона Татьяны Мрдуляш несмотря на другую официальную причину ее отставки.

Евгений Чернов

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