Сергей Филиппов мог лишиться работы в САТОБ из отказа снять буквы Z и V с фасада

Бывший министр культуры Самарской области Сергей Филиппов покинул пост первого заместителя директора самарского академического областного театра оперы и балета (САТОБ). До последнего момента он исполнял обязанности гендиректора театра. В настоящее время он работает руководителем самарского академического театра драмы имени Горького. Кадровое решение принято на уровне правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сергей Филиппов возглавил САТОБ в сентябре 2019 года. Он покинул пост руководителя театра в июне 2022 года на фоне так называемого патриотического скандала. Тогдашний министр культуры региона Татьяна Мрдуляш предложила снять с фасада здания САТОБ буквы Z и V и заменить их рекламными баннерами премьерного спектакля «Дон Кихот» и фестиваля «Шостакович. XX век». Сергей Филиппов был против такого решения, и баннеры с символикой СВО удалось сохранить. В правительстве региона поясняли, что госпожа Мрдуляш предлагала заменить их на афиши театра, поскольку патриотические мероприятия на площади им. Куйбышева к тому времени уже завершились. Однако позже чиновница покинула свой пост из-за появления в сети ее фотографии с баннером оппозиционного характера.

Решение о снятии Сергея Филиппова с поста генерального директора САТОБ было принято на уровне правительства региона. По данным «Ъ-Волга», чиновнику могли не простить увольнение экс-министра культуры региона Татьяны Мрдуляш, несмотря на другую официальную причину ее отставки.

Евгений Чернов