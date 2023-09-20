Председатель задержался на консультациях

На первом заседании дума Екатеринбурга неожиданно отложила вопрос об избрании председателя. Представитель «Единой России», имеющей большинство мест в гордуме, объяснил это необходимостью провести консультации. Основным претендентом на пост считается 33-летняя директор департамента политологии и социологии гуманитарного института Уральского федерального университета (УрФУ) Анна Гурарий. Политолог связывает перенос вопроса об избрании спикера с борьбой депутатов за руководящие посты в думских комитетах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты думы Екатеринбурга приступили к распределению руководящих постов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутаты думы Екатеринбурга приступили к распределению руководящих постов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выборы думы Екатеринбурга восьмого созыва проходили 9–10 сентября. Всего было избрано 35 депутатов. 27 мандатов получили представители «Единой России», три — ЛДПР, два — КПРФ, по одному — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди» и «Яблоко».

Первое заседание нового состава думы прошло во вторник, 19 сентября. На нем депутаты должны были избрать председателя и его заместителей. Первым вице-спикером стал опытный депутат Михаил Матвеев, ранее много лет работавший в администрации Екатеринбурга. Заместителем председателя избрали депутата Илью Бондарева, возглавляющего «УГМК-Агро».

Вопрос о выборе председателя депутаты отложили. После заседания руководитель фракции «Единая Россия» в думе Екатеринбурга Алексей Вихарев пояснил, что претенденту «необходимо пройти некоторые консультации», чтобы получить допуск на выдвижение. «Мы в большей степени обсуждаем одну кандидатуру из состава членов партии “Единая Россия”»,— пояснил он. Раскрывать личность кандидата господин Вихарев отказался, сославшись на то, что «пока это секретная информация». В пресс-службе партии не смогли пояснить, о каких консультациях идет речь.

По сведениям «Ъ-Урал», основным претендентом считается депутат партии власти Анна Гурарий. В 2020 году она заняла должность директора департамента политологии и социологии УрФУ, став в 29 лет самым молодым директором в истории вуза. Она супруга помощника полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгения Гурария. В местных СМИ сообщали, что спонсором избирательной кампании госпожи Гурарий была группа «Синара». В «Синаре» не стали комментировать эту информацию.

По словам источника «Ъ» в правительстве Свердловской области, областные власти изначально рассматривали на пост председателя гордумы Анну Гурарий и Михаила Матвеева.

«Анна Гурарий представляет крупнейший вуз, убедительно выиграла в своем округе, и впереди у нее большое будущее. Почему бы и не поработать на столь ответственной должности»,— пояснил источник.

Кандидатуру Михаила Матвеева он объяснил его большим опытом работы в администрации Екатеринбурга. «Независимо от того, кто будет председателем, кто первым заместителем, я полагаю, что эта пара сработает просто идеально»,— считает собеседник «Ъ-Урал». По его словам, кандидатуру госпожи Гурарий предложил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Депутат думы Екатеринбурга от партии «Яблоко» Константин Киселев, который ранее проиграл выборы в девятом округе кандидату от «Единой России» Анне Гурарий и был избран по партсписку, высказал опасения по поводу избрания ее спикером.

«Большой шанс, что дума станет мизерабельным органом, никаким»,— сказал он, оговорившись, что Анна Гурарий «не самый худший кандидат».

Политолог Александр Белоусов объяснил выбор в пользу Анны Гурарий тем, что она не зависела от прошлых групп влияния и имеет выстроенную коммуникацию с Алексеем Орловым. «Орлов может рассчитывать, что она своим карьерным взлетом будет обязана ему и в сложных ситуациях будет демонстрировать ему лояльность»,— считает политолог.

Господин Белоусов объяснил перенос вопроса об избрании председателя думы на следующее заседание борьбой за руководство над комитетами среди депутатов. «Разные группы влияния сейчас делят их между, они должны до чего-то договориться»,— считает он. По мнению политолога, ряд депутатов согласились проголосовать за Анну Гурарий на посту спикера при условии получения руководства в определенных комитетах думы. «То, что решили отложить, значит, не договорились по всем позициям. Нужно время, чтобы обо всем договориться»,— резюмировал господин Белоусов.

Василий Алексеев