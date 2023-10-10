Автор учебника по истории: в абзац о репрессированных народах внесут правки

Один из авторов нового учебника по истории для старшеклассников, ректор МГИМО Анатолий Торкунов прокомментировал информацию о том, что в пособие будут вноситься правки после возмущения со стороны общественных деятелей Северного Кавказа. Он отметил, что это коснется не главы, а одного абзаца о репрессированных народах.

«Там не глава, там один абзац, и там будут правки»,— сказал господин Торкунов «РИА Новости». Он отметил, что учебник по отечественной истории переписывался 40 раз. «И в царское время он тоже переписывался многократно, и наши великие историки, начиная от Карамзина, Соловьева, Ключевского, тоже вносили в свое время правки, дополнения, изменения. Так и в этот учебник, конечно, будут вноситься и сейчас, и к новому учебному году, когда он пойдет уже в 10 и 11 классы»,— добавил автор.

По мнению господина Торкунова, правки будут вноситься «и сейчас, и в следующем году, и через год», потому что появляются новые данные и оценки. Сам учебник не будет изменен «коренным образом», но «какие-то вставки, изменения там, конечно, будут». «Особенно когда речь идет о современной истории, история продолжается, она же не остановилась на месте»,— сказал автор учебника.

Общественные деятели и политики Северного Кавказа раскритиковали новый учебник из-за абзаца о сталинских депортациях народов, которые оказались упомянуты сразу после «власовцев» и «бандеровцев». Хотя авторы оговаривались, что в результате высылки целых народов «было репрессировано множество безвинных людей», ряд организаций потребовали запретить или хотя бы переписать учебник. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что Минпросвещения пообещала переписать главу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Учебник по истории выслали с Кавказа».