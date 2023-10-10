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Коммерсантъ FM
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Путин сегодня встретится с премьером Ирака в Москве

Президент России и премьер Ирака Мухаммед ас-Судани сегодня, 10 октября, проведут переговоры в Москве. Они обсудят безопасность в регионе, вопросы логистики и энергетики, рассказывал сам господин Путин.

10 октября состоятся «российско-иракские переговоры», а также общение президента РФ и премьера Ирака «в формате рабочего завтрака», рассказывал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 11 октября господин Путин и господин ас-Судани примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.

Господин Путин ранее приветствовал визит премьера Ирака в РФ. Он отмечал «добрые отношения» между странами. Российский президент сообщал, что Москва готова принять участие в реализации проектов в Ираке по развитию транспортных направлений.

Леонид Уварчев

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