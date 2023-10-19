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Коммерсантъ FM
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Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай»

Мы несколько раз пытались это осуществить с нашими детьми разных возрастов. И каждый раз через несколько месяцев отказывались. Начиналась какая-то путаница с деньгами, обязанностями и так далее.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Считаю себя виноватым, что не смог добиться результата. Думаю, если бы «бухгалтерия и мониторинг» со стороны родителей были организованы получше, то мы добились бы эффекта. Даже в десять лет полезно понимать, что в этом мире, где все трудятся за деньги, если хорошо учишься, то зарабатываешь. Есть логика в том, что если плохо учишься, то не зарабатываешь. Так что не вижу причин быть против подхода, что хорошая учеба должна вознаграждаться деньгами.

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