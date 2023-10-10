Авиаперевозчиков РФ обязали менять билеты пассажирам из Израиля без штрафов

Российским авиакомпаниям «даны указания» предоставлять пассажирам задержанных рейсов из Израиля все необходимые услуги, а также по обмену и возврату билетов без штрафов, сообщило министерство иностранных дел РФ. Ведомство отметило, что перевозчики должны неукоснительно соблюдать Федеральные авиационные правила.

МИД РФ напомнил, что прямые перелеты между Россией и Израилем осуществляют авиакомпании Red Wings и «Азимут» — они летают в Тель-Авив из Сочи, Махачкалы и Минеральных вод и в обратном направлении. Авиакомпании в уведомляют пассажиров об изменении расписания по электронной почте и СМС.

Россия в ночь на 8 октября ввела ограничение на ночные вылеты в Израиль. Решение принято в связи с «нестабильной военно-политической ситуацией». В сообщении Росавиации об ограничениях также говорилось, что «авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций».

Как война в Израиле и секторе Газа повлияла на авиасообщение — в материале «Ъ» «Небо затянуло рисками».

Леонид Уварчев