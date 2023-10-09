Главой департамента гражданской защиты ЯНАО назначен Максим Тютюнник

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возглавил Максим Тютюнник. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. Он занимал должность первого заместителя последние четыре года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Тютюнник

Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Максим Тютюнник

Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

Максим Тютюнник с января 2002 года по март 2016 работал в управлении МЧС по ЯНАО в Муравленко. Он занимал должности от инспектора до начальника отдела надзорной деятельности. Затем служил старшим инженером в компании «Ямал СПГ» в порту Сабетта. С января 2017 по август 2019 работал начальником управления по делам ГО и ЧС в администрации Муравленко.

Напомним, в августе департамент имущественных отношений ЯНАО возглавила Ирина Гилева. В июне на должность главы департамента агропромышленного комплекса (АПК) региона был назначен Андрей Рубашин. В середине сентября губернатор Дмитрий Артюхов представил новый состав правительства ЯНАО после переизбрания на пост главы Ямала.

Полина Хабарова

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