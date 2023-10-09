Москалькова анонсировала крупный обмен пленными с Украиной

Работа по обмену пленными между Россией и Украиной идет ежедневно, с аппаратом уполномоченного по правам человека Украины ведется постоянная переписка. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщила российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

«Работа эта идет. Они встречались, и мы встречались — в Турции и в Брюсселе, поэтому алгоритм действий сохраняется»,— сказала омбудсмен.

Татьяна Москалькова добавила, что между странами планируются крупные обмены военнопленными. Она отметила, что «главными координаторами» этого вопроса выступают министерства обороны государств.

Последний раз Россия и Украина проводили обмен военнопленными 6 июля. Тогда он прошел по формуле «45 на 45».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Петр Бузлаев