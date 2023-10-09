Назначен генеральный директор оперного театра в Самаре

Генеральным директором Самарского академического театра оперы и балета стала Наталия Макарова. Об этом сообщают представители учреждения.

Фото: САТОБ

По информации на сайте театра, прежний руководитель САТОБа Сергей Филиппов в настоящее время является первым заместителем генерального директора учреждения.

Ранее появилась информация о том, что он ушел с этого поста. По данным «Ъ-Волга», Сергею Филиппову могли не простить увольнение экс-министра культуры региона Татьяны Мрдуляш несмотря на другую официальную причину ее отставки.

По данным «Ъ-Волга», Наталия Макарова является креатурой бывшего министра культуры региона Ольги Рыбаковой. Госпожа Рыбакова пришла в областное правительство еще при бывшем губернаторе Константине Титове. Однако ее называли «человеком вне культуры» — ранее она имела отношение к этой сфере, работая председателем комитета по здравоохранению, образованию и социальной политике ­губдумы. На посту главы минкульта к работе Ольги Рыбаковой систематически поступали претензии как от различных госорганов, так и от деятелей культуры и представителей общественности. В частности, она привлекалась прокуратурой к административной ответственности за несоблюдение законодательства о размещении заказов. В 2011 году инициатива госпожи Рыбаковой по переносу памятника Валериану Куйбышеву вызвала резкую критику со стороны ряда представителей общественности и депутатов. В 2013 году произошел скандальный инцидент, связанный со строительством здания на месте Всесвятского кладбища в центре Самары, а также был поднят вопрос о застройке территории бывшего ГПЗ № 4 и переносе памятников культуры, находящихся там.

Евгений Чернов