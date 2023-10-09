Прокуратура проверяет пансионат Ижевска из-за смертельного отравления постоялиц

В столице Удмуртии проводится проверка в пансионате «Лесной хутор», где из-за отравления хлором произошла гибель трех пожилых женщин. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, исследуется соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также полнота контроля за деятельностью компаний, оказывающих клининговые услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.

Напомним, в ночь на 9 октября в учреждении четыре женщины отравили хлором, одна из которых находится в больнице. Три пенсионерки погибли. По данным следствия, одна из постоялиц учреждения растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещения. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).