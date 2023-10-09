Выжившей постоялице пансионата в Ижевске оказывают помощь после отравления хлором

В столице Удмуртии врачи городской клинической больницы №6 оказывают помощь 75-летней женщине, которая отравилась хлором в частном пансионате. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, трагедия произошла в ночь на 9 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как рассказал и.о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин, в результате происшествия пострадали четыре пожилые женщины. После поступления в реанимационное отделение пострадавшим была экстренно проведена интенсивная терапия, однако у всех женщин развился отек легких. «Троих из них спасти не удалось»,— рассказал господин Багин.

Напомним, по данным следствия, одна из постоялиц учреждения растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещения. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).