Три пожилые постоялицы пансионата в Ижевске скончались из-за отравления хлором

В одном из пансионатов столицы Удмуртии скончались три пожилые женщины, еще одной постоялице оказывается медицинская помощь. Причиной стало отравление парами хлора, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

По данным следствия, трагедия произошла 8 октября. Одна из постоялиц учреждения, 82-летняя женщина, растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещения. В результате произошло отравление парами хлора четырех женщин, одна из которых находится в больнице.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). В рамках расследования осмотрено место происшествия, а также допрашиваются свидетеле и назначены судебные экспертизы.

Отметим, что трагедия произошла в ижевском пансионате «Лесной хутор». Происшествие в учреждении не комментируют.