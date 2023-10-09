Из Сочи в Тель-Авив вылетел задержанный на 1,5 суток рейс

Рейс авиакомпании Red Wings из Сочи в Тель-Авив вылетел с задержкой почти на 1,5 суток. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Авиакомпания "Ред Вингс" возобновляет регулярное авиасообщение с Израилем»,— отметили в пресс-службе, добавив, что полеты будут продолжены вне зависимости от спроса на билеты.

Самолет из российского курорта вылетел в 12:54. Также на 11 октября запланирован рейс Жуковский — Минеральные Воды — Тель-Авив и Махачкала — Тель-Авив, на 12 октября — рейс Домодедово — Минеральные Воды — Тель-Авив.

Рейс Сочи — Тель-Авив должен был вылететь около 5:00 мск 8 октября. Сначала рейс перенесли на 12:00, а позже — еще на сутки. Причиной стало введение Росавиацией запретов на ночные вылеты из аэропортов РФ в аэропорты Израиля в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в стране.

Татьяна Ручкина

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