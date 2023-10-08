Рейс Сочи — Тель-Авив задержали на 7 часов после отмены ночных полетов в Израиль

В Сочи уже на семь часов задерживают рейс авиакомпании Red Wings в Тель-Авив после введения запрета на ночные полеты в Израиль. Как сообщает «РИА Новости», сейчас пассажиры ждут информации о перелете у стойки регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Изначально рейс был назначен примерно на 5:00 по мск. Однако за четыре часа до вылета его перенесли на 12:00. Пассажиров поселили на ночь в гостиницу. Согласно онлайн-табло аэропорта, регистрация на перенесенный рейс была задержана.

Авиакомпания Red Wings сообщила, что временно сокращает программу полетов в Израиль из-за рисков безопасности.

С 03:00 мск 8 октября и «до особых распоряжений» Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов РФ в аэропорты Израиля «в связи с нестабильной военно-политической ситуацией» в стране. Авиакомпаниям поручили неукоснительно соблюдать федеральные авиационные правила и предоставлять пассажирам задержанных рейсов необходимые услуги, а также возвращать и менять билеты без штрафных санкций.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram