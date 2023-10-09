Добро пожаловать в ваш новый дом: ЖК «Талисман» впервые открывает свои двери будущим новоселам

Покупка квартиры – ответственный шаг. Важно, чтобы такое серьезное решение принималось уверенно и спокойно. Мы понимаем, что проще и комфортнее один раз увидеть объект своими глазами, чем изучать чертежи и картинки на сайте, поэтому приглашаем всех желающих на экскурсию в новый жилой комплекс!

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PAN City Group1 организует премьерный день открытой стройки в ЖК «Талисман»2 на улице КИМ, 45. В субботу,PAN City Group1 мы будем ждать тех, кто уже приобрел квартиру в этом жилом комплексе или только задумывается о покупке.

День открытой стройки – потрясающая возможность своими глазами оценить качество и темпы строительства, изучить достоинства локации, удобство транспортной развязки, близость важных объектов, прогуляться по территории ЖК, представляя, как совсем скоро вы будете отдыхать в этом дворе. На мероприятии вы сможете выбрать максимально комфортную для себя планировку, пройтись по комнатам, мысленно расставить мебель, оценить вид из окна и почувствовать атмосферу места, в котором вы планируете жить, а также познакомиться с будущими соседями.

Важно: приглашая вас на строительную площадку, мы строго соблюдаем все требования безопасности, предусмотренные законом, поэтому на день открытой стройки допускаются посетители старше 14 лет. Экскурсия проводится только по предварительной записи по телефону 207-17-07 или на сайте https://talisman-dom.ru/. Мы ждем ваши заявки до 18 часов 13 октября 2023 года. Таким образом, мы сможем распределить всех желающих по небольшим группам и сделать экскурсию максимально комфортной и безопасной.

Отметим, что на дне открытой стройки будут присутствовать специалисты отдела продаж компании PAN City Group, которые помогут забронировать для вас понравившуюся квартиру, дать предварительную оценку и взять на реализацию имеющееся у вас вторичное жилье, подобрать комфортный для вас банковский продукт или рассчитать график рассрочки.

Кроме того, вы сможете задать специалистам все интересующие вас вопросы, касающиеся технических характеристик дома, его конструктива, хода строительства и используемых материалов.

В ЖК «Талисман» представлено более 30 авторских планировочных решений – от компактной студии до просторной квартиры формата 4-евро. Успевайте выбрать для себя и своей семьи подходящий вариант: количество свободных квартир тает с каждым днем. Проектный срок завершения строительства дома – III квартал 2024 года. Готовность объекта на сегодняшний день – 56%.

Приглашаем вас на день открытой стройки в ЖК «Талисман»!

Когда: 14 октября 2023 года с 11 до 15 часов.

Где: на территории ЖК «Талисман» по адресу ул. КИМ, 45.

Как записаться: по телефону 207-17-07 или на сайте https://talisman-dom.ru/.

Будем рады видеть вас!

1 ЖК «Талисман» – строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://talisman-dom.ru/. 1 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

ООО СЗ "СИТИ Проект"