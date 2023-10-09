Главный раввин России попал в больницу с сотрясением мозга

Главный раввин России Берл Лазар был госпитализирован после того, как получил сотрясения мозга. Инцидент произошел на праздновании Симхат Тора в московской синагоге в Марьиной Роще, рассказал председатель общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, 59-летний господин Лазар находится в Европейском медицинском центре. Он заверил, что «никаких фатальных вещей не произошло», но раввину « нужен покой несколько дней». «Сейчас он там спит, потому что это, видимо, тяжелое сотрясение мозга ... Говорят, что все в порядке, ничего особенно страшного»,— сказал «РИА Новости» господин Горин.

В своем Telegram он написал, что Берл Лазар «танцевал до полтретьего ночи», а «в полтретьего ночи он упал». «Не знаю, поскользнулся или столкнулся с кем-то из танцующих»,— добавил председатель общественного совета ФЕОР.

Лаура Кеффер