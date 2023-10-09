Узбекистан обсуждает с «Газпромом» долгосрочные поставки газа

Узбекистан ведет переговоры с «Газпромом» (MOEX: GAZP) о поставках природного газа на долгосрочной и среднесрочной основе. Об этом сообщил министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов в эфире телеканала «Узбекистан 24».

«В рамках официального визита президента Узбекистана (в Россию.— "Ъ") мы с "Газпромом" начали переговоры о заключении среднесрочных и долгосрочных контрактов по поставкам газа»,— сказал господин Мирзамахмудов (цитата по Gazeta.uz).

7 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совместно с коллегами из России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым дали старт поставкам российского газа в эти две страны. Поставки природного российского газа для потребителей Узбекистана будут осуществляться в рамках соглашения, подписанного 16 июня в рамках ПМЭФ-2022.

В Узбекистан газ будет поступать по системе газопроводов «Средняя Азия—Центр» транзитом через казахстанскую территорию, при этом его часть будет подаваться и в Казахстан. Минэнерго Узбекистана сообщало, что соглашение заключено на два года, объем поставок составит 9 млн куб. м. в сутки, годовой объем — почти 2,8 млрд куб. м.

Милена Костерева