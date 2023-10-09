«Сима-ленд» попросил проголосовать за судьбу медиаэкрана в центре Екатеринбурга

«Сима-ленд» попросил граждан Екатеринбурга определить судьбу медиаэкрана на ул. Вайнера. В соцсетях компании появился опрос: стоит ли оставить или убрать медиаэкран. На момент подготовки публикации более 70% опрошенных проголосовали за вариант «оставить».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Да, мы решили убрать медиаэкран, подаренный от всей души на день рождения Екатеринбурга. Лишь бы он не ссорил горожан. Но оказалось, что огромное количество людей хочет, чтобы он остался»,— отметили в компании.

Напомним, ранее «Сима-ленд» убрал с улицы Вайнера пятиметровую статую льва с позолоченной гривой. Причиной стала отрицательная реакция горожан.

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