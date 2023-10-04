Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 213 гектаров

В Свердловской области действует пять лесных пожаров на площади 213 га. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана». Регион находится на втором месте по площади природных возгораний в стране.

Напомним, еще несколько дней назад в Свердловской области горело более 1,1 тыс. га леса. Однако всего за сутки площадь удалось сократить почти на 80%. Борьбу с огнем ведут более 200 специалиста Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторы лесных участков задействовано порядка 30 ед. техники.

На прошлой неделе в Свердловской области вновь ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Власти объяснили свое решение возможностью привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации огня.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте