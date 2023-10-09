«РИА Новости»: встреча по Украине в Турции пройдет в последней декаде октября

Стороны ведут согласование даты встречи по Украине в Турции по дипломатическим каналам, сообщил источник «РИА Новости» в Анкаре. По данным российского госагентства, предварительно, встреча состоится в последней декаде октября. Предполагается, что РФ не получит приглашение.

«Пока точности по дате нет, идет согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября»,— сказал собеседник «РИА Новости».

О том, что Турция инициировала проведение встречи в октябре, ранее сообщило агентство Bloomberg. По его информации, участники обсудят «пути достижения долгосрочного мира на Украине». Предполагается, что встреча пройдет в том же формате, что и мероприятие в Копенгагене и Джидде, где представители многих стран без России обсуждали «формулу мира» Владимира Зеленского. МИД РФ называл встречу в Джидде «попыткой сколотить антироссийскую коалицию».

Леонид Уварчев