Посол РФ: США — последнее государство, которое может читать остальным нравоучения по ДВЗЯИ

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление Госдепартамента о рассмотрении в России вопроса отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Вашингтон ранее выражал обеспокоенность на этот счет. Дипломат напомнил, что Вашингтон 25 лет «тормозит процесс вступления договора в силу, отказываясь его ратифицировать».

«Это очередное проявление политики Вашингтона, основывающейся на принципе "что позволено США, не позволено другим странам". Соединенные Штаты — последнее государство, которое может читать остальным нравоучения по поводу угроз ДВЗЯИ и глобальному режиму запрета на ядерные испытания»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.

Посол отметил, что США декларировали свою приверженность мораторию на «взрывные ядерные тесты» на словах, но на деле продолжали поддерживать военную ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде, в эксплуатационной готовности.

Господин Антонов напомнил, что Россия ратифицировала договор в 2000 году и «более четверти века» ожидала, что США последуют этому примеру, «показав себя ответственной ядерной державой». «Ожидания оказались напрасными. Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ. Нарушение глобального стратегического паритета недопустимо»,— добавил посол.

Сегодня, 9 октября, Совет Госдумы рассмотрит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ. О том, что Россия может пойти на такой шаг, чтобы повести себя «зеркально» с США, заявлял президент Владимир Путин. При этом он однозначно не поддержал ни требование ужесточения ядерной доктрины страны, ни идею возобновления ядерных испытаний.

Подробнее — в материале «Ъ» «Как наше ДВЗЯИ отзовется».

Леонид Уварчев