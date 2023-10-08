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Коммерсантъ FM
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Футболист Макаров временно отстранен от тренировок «Динамо»

Тренерский штаб «Динамо» временно отстранил футболиста Дениса Макарова от тренировок из-за недовольства его поведением. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Последнюю неделю, по информации издания, Макаров не занимался с основным составом футбольного клуба. Спортсмен также не попал в заявку на кубковую встречу со «Спартаком».

Представитель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что футболист остается в команде. На вопрос о причинах отсутствия Дениса Макарова в заявке на игру он не ответил.

Денис Макаров перешел в московский «Динамо» из казанского «Рубина» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 25-летний спортсмен провел 11 матчей, в которых забил три мяча.

Петр Бузлаев

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