В правительстве Петербурга согласились заморозить рост имущественного налога

Правительство Санкт-Петербурга отказалось от резкого повышения кадастровой стоимости недвижимости, которое предлагалось «Городским управлением кадастровой оценки». В 2024 году налог на имущество вырастет не более, чем на 20%, стало известно РКБ Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Договоренность была достигнута на совещании под руководством вице-губернатора Петербурга Валерия Москаленко. Об этом изданию сообщил участник совещания, депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов. В ближайшее время соглашение оформят юридически и соответствующий законопроект направят на рассмотрение в городской парламент.

Участники рынка назвали такое решение компромиссным, но временным. По словам финансового директора ГК «Империя», владеющей крупнейшей в городе сетью бизнес-центров «Сенатор», Андрея Ростовцева, принятое решение замораживает ситуацию на год, однако потом ситуация может повториться.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», на прошлой неделе руководители крупных сетей городской коммерческой недвижимости обратились к губернатору Александру Беглову и президенту России Владимиру Путину. Они попросили повлиять на резкий рост имущественного налога, который должна вызвать переоценка кадастровой стоимости городской недвижимости.

Под письмом поставили подписи пять предпринимателей: президент ХК «Адамант» И.М. Лейтис, президент ГК «Империя» А.М. Фоменко, владелец ТРК «Южный Полюс» Б.В. Жуков, Н.В. Дариенко (ТРК «Европолис», ТРК «5 Озер», М.С. Нилова (ТРК «Порт Находка»).

В этом году ГБУ «Городское управление кадастровой оценки» пересмотрело кадастровую стоимость около 3,4 млн городских объектов недвижимости. В результате переоценки стоимость некоторых объектов увеличилась в 10 раз, сообщили участники рынка. Вместе с тем, по словам председателя комитета имущественных отношений Леонида Кулакова, стоимость зданий в Петербурге в среднем увеличилась в 1,5 раза, нежилых помещений — примерно вдвое, жилых — на 87%.

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