«Пари НН» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ со счетом 2:0

Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» одержал победу в домашнем матче над самарскими «Крыльями Советов». Игра, состоявшаяся в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), завершилась со счетом 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ф / к «Пари Нижний Новгород» Фото: Пресс-служба ф / к «Пари Нижний Новгород»

В составе победителей голами отметились армянский полузащитник Эдгар Севикян (забил на 13-й минуте) и гвинейский нападающий Зе Турбо (90+4).

По итогам этой встречи «Пари НН» набрал 17 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» по-прежнему занимают второе место в таблице, имея в своем активе 21 очко.

Александр Кислов