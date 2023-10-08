«Пари НН» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ со счетом 2:0
Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» одержал победу в домашнем матче над самарскими «Крыльями Советов». Игра, состоявшаяся в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), завершилась со счетом 2:0.
Фото: Пресс-служба ф / к «Пари Нижний Новгород»
В составе победителей голами отметились армянский полузащитник Эдгар Севикян (забил на 13-й минуте) и гвинейский нападающий Зе Турбо (90+4).
По итогам этой встречи «Пари НН» набрал 17 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» по-прежнему занимают второе место в таблице, имея в своем активе 21 очко.