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Коммерсантъ FM
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Дерипаска: запредельные ставки и экспортные пошлины не сделают Россию богаче

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил в своем Telegram-канале, что города с населением 50-250 тыс. человек могли бы стать точками регионального роста при наличии «разумных» программ поддержки малого и среднего бизнеса. Но, по его словам, пока ставки по кредитам сохраняют минимальные значения в 16%, а прибыль «тотально изымается экспортными пошлинами» об этом «не стоит и мечтать».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодняшняя политика тотального изъятия средств у граждан через запредельные ставки и поборы у частного бизнеса не сделает нашу страну богаче, а эти города процветающими»,— написал он.

Олег Дерипаска в качестве «самого простого пути» выхода из этой ситуации предложил «прекратить давить деловых людей» и «обратиться к успешным с просьбой взять по одному городу и превратить в город-сад». По его словам, многие бы откликнулись на такое предложение.

В конце сентября в результате повышения Центробанком ключевой ставки до 13% начали расти ставки по ипотеке. При этом рост наблюдается не только по рыночной ипотеке, но и по льготным программам. Теперь минимальная ставка по ипотеке в Сбербанке по рыночным программам начинается от 14,2%, по льготным — от 8%. Ставки увеличились также в ВТБ, «Дом.РФ», Совкомбанке, «Альфа-Банке» и других.

Подробнее — в материале «Ъ» «Спрос рождает заселение»

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