Замглавы МИД РФ призвал ООН к объективности в вопросе детей в конфликте с Киевом

Россия призвала спецпредставителя ООН по детям и вооруженным конфликтам Вирджинию Гамбу к объективности в докладах по проблематике детей в российско-украинском конфликте, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин. По его словам, Москва пока «не усматривает такой объективности».

Господин Вершинин встретился с госпожой Гамбой «на полях» недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Целью контактов он назвал объективное донесение информации о «ситуации по детям в новых регионах России и других районах, затронутых конфликтом на Украине». «Мы призвали ООН, чтобы в отчетах, которые они готовят, а госпожа Гамба тоже будет заниматься отчетами применительно к детям в вооруженных конфликтах, чтобы эти отчеты были все-таки объективными»,— сказал господин Вершинин «РИА Новости».

Замминистра заявил об открытости Москвы к взаимодействию по вопросам детей. РФ подчеркивает «необходимость учета объективных данных, в том числе, которые на регулярной основе предоставляются российской стороной».

Украина и ряд стран Запада обвиняют Россию в депортации детей с занятых после ввода войск территорий. Москва утверждает, что дети были эвакуированы из опасных районов, Кремль не считает это депортацией. Также российские власти говорили, что содействуют возвращению детей в их семьи. В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за вывоз детей. Кремль считает ордер ничтожным, а саму постановку вопроса об аресте «возмутительной» и «неприемлемой».

Леонид Уварчев