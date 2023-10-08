Глава комитета Сената США готовит законопроект о помощи Израилю

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Бен Кардин (Демократическая партия, штат Мэриленд) готовит законопроект о выделении Израилю помощи. Она будет включать ракеты для системы противоракетной обороны «Железный купол», финансирование на оборону. Сенатор призвал оказать содействие Израилю в ближайшие дни или недели.

«Я намерен при первой возможности внести законопроект, в котором внимание будет сосредоточено на предоставлении Израилю всего того, в чем он нуждается для самообороны»,— говорится в заявлении господина Кардина на сайте его комитета.

Сенатор также намерен представить резолюцию об укреплении «приверженности отношениям между США и Израилем». По его мнению, сейчас важно, чтобы начал работу утвержденный Сенатом посол — экс-министр финансов Джейкоб Лью.

Высокопоставленный представитель Белого дома ранее сообщил журналистам, что администрация Джо Байдена обсуждает с властями Израиля потребности в дополнительной военной помощи. Однако американские власти пока не готовы объявить о ее выделении.

Палестинское движение «Хамас» атаковало Израиль сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики смогли взять под контроль некоторые населенные пункты. Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. Погибли сотни человек, тысячи пострадали. Множество израильтян находятся в заложниках.

Что происходит в регионе — в материале «Ъ» «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».

Леонид Уварчев