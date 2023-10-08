Часть заложников освобождена на юге Израиля

Израильским силовикам удалось освободить некоторых заложников на юге Израиля, сообщила газета Haaretz. Издание не уточняет число освобожденных.

Речь идет о заложниках в кибуце Беэри и в городе Офаким на юге Израиля. СМИ ранее сообщали, что в Беэри бойцы палестинского исламистского движения «Хамас» удерживают около 50 израильтян в столовой. И в Беэри, и в Офакиме заложников также удерживали в их домах. Из сообщений Haaretz неясно, какие именно заложники были освобождены.

Палестинское движение «Хамас» атаковало Израиль сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики смогли взять под контроль некоторые населенные пункты. Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. Погибли сотни человек, тысячи пострадали.

Что происходит в регионе — в материале «Ъ» «"Государство Израиль находится в состоянии войны"».

Леонид Уварчев