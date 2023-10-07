Биньямин Нетаньяху: мы отомстим за этот «черный день»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал отомстить палестинской группировке «Хамас» за нападение на израильскую территорию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gil Cohen-Magen / Pool / Reuters Фото: Gil Cohen-Magen / Pool / Reuters

«То, что произошло сегодня, не останется незамеченным в Израиле, и я позабочусь о том, чтобы это не повторилось. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля.— ''Ъ'') немедленно применит все свои силы, чтобы уничтожить возможности "Хамаса"»,— заявил он в обращении к нации в субботу вечером.

«Мы отомстим за этот черный день»,— добавил премьер, пообещав превратить места, где прячется «Хамас», в руины. Он предупредил жителей сектора Газа, что им лучше покинуть все эти места.

Господин Нетаньяху также обратился к «Хамасу», заявив, что движение несет ответственность за всех, кого они похитили во время своего проникновения на территорию Израиля. «Израиль ответит каждому, кто причинит им (похищенным.— ''Ъ'') вред»,— сказал он.

По словам премьера Израиля, «война займет время и будет трудной».

Сегодня утром, 7 октября, Израиль подвергся ракетным ударам со стороны сектора Газа. Одновременно боевики военного крыла «Хамаса» проникли на израильскую территорию и захватили заложников в нескольких населенных пунктах на юге страны. Согласно последним сообщениям израильских СМИ, в Израиле менее чем за сутки погибли по меньшей мере 250 человек, около 1,5 тыс. получили ранения. Беспрецедентная ситуация для Израиля.

Власти Израиля объявили о «состоянии войны». Объявлена срочная мобилизация резервистов. Еще днем Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа, в результате которых погибли около 190 палестинцев, свыше 1 тыс. получили ранения.

Подробнее — в материале «''Государство Израиль находится в состоянии войны''».

Марианна Беленькая, Тель-Авив