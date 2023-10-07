На всей территории Израиля вводят особое положение из-за атак «Хамаса»

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о введении на всей территории страны особого положения из-за ракетных атак со стороны сектора Газа и вторжения на израильскую территорию боевиков палестинского исламского движения «Хамас».

Такой режим позволяет командованию тыла армии обороны Израиля ограничивать проведение общественных собраний и блокировать отдельные районы, сообщает издание The Times of Israel. Сколько продлится действие особого режима, не уточняется.

Сегодня утром, 7 октября, «Хамас» начал ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. В ответ на атаку Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа.

По последним данным, число жертв атак бойцов «Хамас» достигло 200, более 1104 получили ранения. В секторе Газа сообщают о гибели 232 палестинцев и ранениях у 1697 человек.

Александр Кислов