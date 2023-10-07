«Аэрофлот» сообщил, что не летает над территорией Израиля

Российская авиакомпания «Аэрофлот» не осуществляет транзитные полеты над территорией Израиля. Об этом перевозчик сообщил в разговоре с ТАСС.

«Не летаем над территорией Израиля»,— сказали в компании.

Ранее на юге и в центре Израиля закрыли все аэропорты. Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве продолжает работу с соблюдением правил безопасности, однако часть рейсов и на вылет, и на прилет там задержаны.

Утром палестинская исламистская группировка «Хамас» начала ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства.

В ответ на действия «Хамаса» Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа. Министр обороны страны Йоав Галант назвал происходящее войной и пообещал, что Израиль ее выиграет. На всей территории Израиля введено чрезвычайное положение. Известно о десятках погибших и сотнях раненых с обеих сторон.

Петр Бузлаев