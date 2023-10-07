Погибший от ранения в ходе СВО рядовой Егоров представлен к званию Героя России

Министр обороны Сергей Шойгу представил к званию Героя России посмертно рядового Дмитрия Егорова из Якутии. Как сообщило оборонное ведомство, звание присвоено за героизм, мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий против вооруженных сил Украины у села Новомайорское.

«Сергей Шойгу представил рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова с позывным Сунтар к званию Героя Российской Федерации (посмертно). В составе подразделения отдельной гвардейской бригады морской пехоты Дмитрий Егоров принял бой с превосходящими силами противника вблизи населенного пункта Новомайорское»,— говорится в сообщении ведомства.

По информации Минобороны, при попытке наступления украинской армии в районе Новомайорского Дмитрий Егоров «занял выгодную позицию и одним из первых вступил в бой с превосходящим противником». «В ходе боя непрерывным огнем из стрелкового оружия Дмитрий ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ, заставив противника отступить. В этом бою Дмитрий Егоров получил тяжелое ранение, ставшее для него смертельным»,— отметили в Минобороны.

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