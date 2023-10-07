Андрей Скабелка покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Барыс»
Андрей Скабелка покинул пост главного тренера казахстанского хоккейного клуба «Барыс», сообщается на официальном сайте команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Галым Мамбеталиев, работающий в системе клуба с 2009 года.
Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ
52-летний Андрей Скабелка возглавлял ХК «Барыс» с июня 2022 года. Ранее он уже занимал должность главного тренера команды с 2018 по 2020 год. Тогда хоккейному клубу дважды удалось выйти во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина. «"Барыс" благодарит Андрея Владимировича за вклад в развитие клуба и желает ему успехов в дальнейшей карьере»,— говорится в сообщении на сайте клуба. Отмечается, что информация об изменениях в тренерских штабах команд из системы «Барыса» будет представлена позднее.
Основанный в 1999 году «Барыс» является базовым клубом для сборной Казахстана. Команда занимает предпоследнее, 11-е место, в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. 6 октября «Барыс» потерпел пятое поражение подряд. Матч с подмосковным «Витязем» после овертайма завершился со счетом 2:3.