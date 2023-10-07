Песков: у Путина состоялось несколько телефонных разговоров с главами стран СНГ

Президент России Владимир Путин провел уже несколько телефонных разговоров с главами стран СНГ, которые поздравили его с днем рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня, 7 октября, Владимир Путин отмечает 71-й день рождения.

«Да, состоялось уже несколько телефонных разговоров с главами государств СНГ, которые поздравляли президента с днем рождения»,— рассказал «РИА Новости» Дмитрий Песков и отметил, что скоро будет опубликовано сообщение Кремля.

Ранее сегодня Владимира Путина по телефону поздравили президенты Белоруссии, Азербайджана и Таджикистана Александр Лукашенко, Ильхам Алиев и Эмомали Рахмон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. В этом году праздник Владимир Путин отмечает уже в 20-й раз на посту главы государства. 7 мая 2018-го начался его четвертый президентский срок. До этого Владимир Путин становился президентом в 2000, 2004 и 2012 годах.

Милена Костерева