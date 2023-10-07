Теннисист Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл чилийца Кристиана Гарина и вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в китайском Шанхае. Матч продолжался 1 час 32 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянина. В третьем круге турнира Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hector Retamal / AFP Фото: Hector Retamal / AFP

Первый за четыре года теннисный турнир серии «Мастерс» в Китае пройдет с 4 по 15 октября 2023 года. Призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.

На этой неделе Даниил Медведев в двух сетах уступил Яннику Синнеру в финале Открытого чемпионата Китая — завершившегося в Пекине турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов категории 500. Выиграв у итальянца все шесть их предыдущих матчей, россиянин на этот раз отдал ему два тай-брейка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Даниила Медведева укротили тай-брейками».

Милена Костерева