Мэр Рыбинска прокомментировал дело о взятках при реконструкции теплосетей

Мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков считает, что развитие города не остановится из-за обвинения в коррупции первого заместителя мэра Ивана Дубино и директора «Рыбинской генерации» Виктора Тамарова. Об этом господин Рудаков написал на своей странице ВКонтакте.

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Фото: страница Дмитрия Рудакова Вконтакте мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков

Фото: страница Дмитрия Рудакова Вконтакте

«Про уголовное дело против Виктора Тамарова и Ивана Дубино. Это тяжелая и крайне неприятная история. Комментировать вопросы виновности до решения суда запрещено. Следственные органы разберутся. Но надо отметить, что работы было сделано много, создан задел для реализации масштабных проектов по благоустройству и улучшению жизни в Рыбинске. Хочу сказать жителям – будущее Рыбинска не зависит от отдельных личностей. Город продолжает развитие. Не остановим ни один проект»,— написал глава Рыбинска.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Виктор Тамаров был арестован, а Иван Дубино скрылся и объявлен в розыск. Они обвиняются в получении взяток от подрядчика при реализации инвестиционного проекта по реконструкции теплосетей Рыбинска с финансированием 800 млн руб, выделенных из федерального бюджета. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере). По данным источника «Ъ», сумма взятки составила 3 млн руб. на двоих.

Дмитрий Рудаков положительно оценивает ситуацию с началом отопительного сезона в городе. Этот вопрос курировал Иван Дубино.

«Отопительный сезон начался без непредвиденных ситуаций. Подготовка к нему была проведена в несколько раз лучше, чем в предыдущие годы. Управляющие компании и Рыбинская генерация устраняют локальные аварии, теплотрассу на Радищева запустят в течение выходных»,— написал глава Рыбинска.

Антон Голицын