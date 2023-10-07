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Коммерсантъ FM
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Глава производящего «Сармат» предприятия сообщил Шойгу о расширении мощностей

Министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии ОПК АО «Красмаш», которое производит стратегический ракетный комплекс «Сармат», в Красноярском крае. Гендиректор предприятия Александр Гаврилов рассказал главе оборонного ведомства о расширении производственных мощностей. Сергей Шойгу указал, что переоснащение ракетных войск «Сарматами» станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, на АО «Красмаш» изготавливаются первые серийные ракеты, которые в ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство. В частности, на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта.

По итогам проверки завода Сергей Шойгу заслушал доклад руководства АО «Красмаш» о выполнении контрактов по производству стратегического ракетного комплекса «Сармат». «Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны. В настоящее время решается задача по оснащению на головном объекте РВСН первого ракетного полка комплексом «Сармат»», — сказал глава Минобороны.

«Сармат» — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной МБР. Дальность полета — 16 тыс. км, полезная нагрузка — 5 тонн. «Сармат» предназначен для замены советских ракет Р-36М2 «Воевода».

Гендиректор АО «Красмаш», в свою очередь, сообщил о расширении производственных мощностей предприятия и оснащении современным технологичным оборудованием. По его словам, в скором времени в эксплуатацию будет сдан новый корпус механообрабатывающего производства площадью 18 тыс. кв. м. Он позволит обеспечить 300 рабочих мест.

5 октября в рамках заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин сообщил, что работа над «Сарматом» «фактически завершена». «Нам нужно просто уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство»,— сказал тогда президент. По его словам, это произойдет в «ближайшее время».

Подробнее — в материале «Ъ» «Валдай нам сил все это пережить».

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