«РИА Новости»: угроза взрыва в Люберцах не подтвердилась

Правоохранительные органы проверили сообщение о возможном нахождении взрывчатки на автомобиле Audi в подмосковных Люберцах. Угроза взрыва не подтвердилась, сообщил источник «РИА Новости». Однако, как пишет ТАСС, на месте был совершен «контролируемый подрыв взрывного устройства».

Силовики проверяли автомобиль, который мог быть заминирован. Audi был припаркован возле фитнес-центра, людей эвакуировали из здания. «Машину проверили — угроза не подтверждена»,— сказал источник «РИА Новости» экстренных службах.

Для проверки сообщения о минировании применялся робот-сапер. Как передает ТАСС, возле автомобиля произошел «взрыв небольшой мощности». Сначала к машине подошел человек во взрывозащитном костюме, извлек из-под Audi некий предмет и поместил его в контейнер. Перед взрывом к машине подъехал робот-сапер. Источник агентства объяснил, что, по предварительным данным, был произведен «контролируемый подрыв взрывного устройства». На месте работают сотрудники полиции, Росгвардии, ФСБ и Следственного комитета.

Леонид Уварчев